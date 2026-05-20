Сотрудники ФСБ задержали челябинца из-за комментариев в соцсетях

Мужчина может на пять лет попасть за решетку Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ФСБ задержали 51- летнего жителя Челябинской области. Его подозревают в публичных призывах к экстремизму.

Как рассказали в региональном УФСБ, мужчина оставил в соцсетях комментарии с призывами к экстремистской деятельности на национальной почве.

Южноуральцу предъявили обвинение, но расследование пока продолжается. Мужчине грозят принудительные работы на пять лет или лишение свободы на такой же срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.