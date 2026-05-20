Понимание проблем и готовность нести ответственность: участники «Героев Южного Урала» готовятся к защите проектов

«Герои Южного Урала» выходят на финальный этап программы и готовятся представить свои разработки. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Участники программы «Герои Южного Урала» завершают обучение и готовятся к защите выпускных работ, которая пройдет в июне. За время подготовки ветераны СВО получили практические и теоретические навыки, необходимые для будущей управленческой деятельности, а также разработали собственные проекты, направленные на развитие Челябинской области.

По словам организаторов программы, среди ключевых качеств, которые приобрели участники, — умение брать на себя ответственность, понимание проблем и готовность работать на результат. После завершения обучения они продолжат реализацию своих инициатив и будут работать единой командой при поддержке наставников.

— Это новая школа для нас для всех, это новые возможности для того, чтоб мы повысили авторитет власти, доверие к власти и самое главное, чтобы эти люди потом могли воспитывать себе подобных. Конечно, это требует действительно понимания многочисленных направлений деятельности человека, и психологические моменты, и надо учитывать их знания, — подчеркнул член общественного совета программы «Герои Южного Урала» Вячеслав Скворцов.

Один из участников программы Рустем Гайсин рассказал, что планирует посвятить выпускную работу применению искусственного интеллекта в дорожной сфере.

По его словам, проект предполагает использование технологий для обследования состояния дорожного покрытия и оперативного устранения дефектов. Предполагается, что система сможет быстро выявлять повреждения и передавать информацию ремонтным службам для немедленного реагирования.

Желание сделать регион лучше участники называют одной из главных целей, которую они сохранили на протяжении всего обучения. Теперь «Герои Южного Урала» выходят на финальный этап программы и готовятся представить свои разработки.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

