В Челябинской области умер знаменитый боксер Петр Галкин

Петр Галкин. Фото: Федерация бокса Челябинской области

В Челябинской области скончался знаменитый боксёр и тренер, чемпион СССР и чемпион Европы Петр Галкин. Он ушел на 68-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщили в региональной Федерации бокса.

Петр Галкин был членом наблюдательного совета Федерации, заведовал кафедрой теории и методики бокса УралГУФК, а еще много лет руководил Федерацией бокса Копейска.

Соболезнования родным и близким Петра Галкина выразил губернатор Челябинский области Алексей Текслер.

— Петр Юрьевич – легенда челябинского спорта, один из лидеров отечественного бокса конца 1970-х – начала 1980-х годов, — отметил Алексей Текслер. — После окончания спортивной карьеры он внес огромный вклад в развитие бокса на Южном Урале. Благодаря огромному опыту и высочайшему тренерскому и педагогическому таланту он воспитал целую плеяду новых чемпионов.

