«Сливки» выросли из земли: в Челябинске школы и детсады получили поддельное масло

Сомнительное масло изготовили в Курске Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске обнаружили поддельное сливочное масло «Крестьянское». Сомнительные продукт поставили в школы, детсады и социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, - всего в 23 образовательных учреждения.

В одном из детсадов взяли масло на пробу. Экспертиза показала, что оно не совсем сливочное: в составе обнаружили растительные масла и жиры.

Документы о качестве масла аннулировали, а школы и детские сады предупредили о проблемном продукте. Если масло еще не успели использовать, его теперь нужно вернуть поставщику либо уничтожить.

— Информация о пять поставщиках, которые снабдили социальные учреждения фальсифицированной продукцией, будут направлены в МВД для принятия мер, — рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.