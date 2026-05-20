«Сливки» выросли из земли: в Челябинске школы и детсады получили поддельное масло

В Челябинске обнаружили поддельное сливочное масло «Крестьянское». Сомнительные продукт поставили в школы, детсады и социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, - всего в 23 образовательных учреждения.
В одном из детсадов взяли масло на пробу. Экспертиза показала, что оно не совсем сливочное: в составе обнаружили растительные масла и жиры.
Документы о качестве масла аннулировали, а школы и детские сады предупредили о проблемном продукте. Если масло еще не успели использовать, его теперь нужно вернуть поставщику либо уничтожить.
— Информация о пять поставщиках, которые снабдили социальные учреждения фальсифицированной продукцией, будут направлены в МВД для принятия мер, — рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора.
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.
