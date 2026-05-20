В Челябинске подешевели огурцы

В магазинах есть гладкие, колючие огурцы, и даже те, которые вырастили при поддержке пчел

Ценники на огурцы в Челябинских магазинах больше не пугают покупателей заоблачными числами. Как сообщает Pchela.news, овощи заметно подешевели.

В городских супермаркетах сейчас можно найти огурцы нескольких разновидностей. Килограмм самых дешевых стоит около 70 рублей. Для любителей есть и продукты подороже, например, килограмм пчелоопыляемых огурцов стоит больше 300 рублей.

На удешевление огурцов повлиял сезонный фактор – с приходом весны уменьшились затраты производителей на освещение и отопление теплиц.

