Мастер-классы, роботы и народные игры: Филиал Дворца пионеров покажет свои возможности и расскажет, как записаться на новый учебный год

В эту субботу, 23 мая с 9:30 до 14:00, в Филиале Дворца пионеров и школьников имени Н.К. Крупской в ЖК «Ньютон» состоится День открытых дверей в формате фестиваля возможностей «Мой Дворец — дом» (6+). Все желающие смогут совершить интерактивное путешествие по «комнатам»: принять участие в мастер-классах, стать частью театрального перфоманса, познакомиться с народными играми Южного Урала и научиться управлять роботом-манипулятором. На входе гости получат «ключи», которые позволят принять участие в розыгрыше подарков.

Программа мероприятия очень насыщенная и разнообразная. Только среди мастер-классов более десятка занятий на любой интерес: создание игрушки-антистресс, оригами, урало-сибирская роспись, каллиграфия, шрифт Брайля, программирование, печать на 3D-принтере, гимнастика, вокал, актёрское мастерство и сценическая речь.

Гости смогут увидеть зрелищные эксперименты юных исследователей, отдохнуть в зоне видеоигр, погрузиться в виртуальную реальность, а также присоединиться к акции сбора корма для приюта «Наш дом».

Для родителей —разговор о трендах в образовании и возможностях, которые предоставляет Дворец. Методисты проведут консультации по записи на новый учебный год, расскажут о программах и помогут выбрать подходящие направления.

Подробная информация о мероприятии размещается в группе Вконтакте Филиала Дворца пионеров и школьников.

Фестиваль возможностей «Мой Дворец — дом» состоится при грантовой поддержке Движения Первых. Проект Филиала Дворца пионеров и школьников стал победителем Грантового конкурса Движения Первых, в котором приняли участие 5 257 команд из 89 субъектов России.

