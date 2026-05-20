Путевка в большую жизнь: «НОВАТЭК» открыл для детей-сирот русский Север

Фото: «НОВАТЭК-Челябинск»

erid: 2W5zFHtG31s

Открытием русского Севера стала для ребят из школы-интерната № 13 и центра помощи детям «Аистенок» путешествие в города Новый Уренгой и Тарко-Сале. Инициатором поездки своих подшефных стал «НОВАТЭК-Челябинск» при активной поддержке ПАО «НОВАТЭК».

Ребята познакомились с работой добывающих предприятий, входящих в структуру первого независимого производителя газа в России, побывали на Яро-Яхинском нефтеконденсатном месторождении в Новом Уренгое, узнали о всех этапах добычи газа: от изыскательных работ и бурения скважин до очистки и транспортировки готовой продукции.

Фото: «НОВАТЭК-Челябинск»

Знакомство с самобытной культурой коренных народов Севера было особо символичным в Год единства народов России. Ребята узнали, как ненцы сохраняют свои вековые традиции, обустраивают чумы в бескрайней тундре и что означает каслание оленей (сезонное перемещение на новые пастбища). А еще ребята разукрашивали фигурки оленей и рисовали картины Севера – нефтью.

В профессиональном колледже Тарко-Сале для юных гостей провели профориентационные пробы. Каждый примерил на себя роль строителя, оператора добывающих скважин или электрика, что помогло лучше осознать склонности и предпочтения в выборе будущей профессии.

Фото: «НОВАТЭК-Челябинск»

— Эта поездка подарила ребятам не просто новые впечатления, а главное — понимание своего места в жизни. Они своими глазами увидели, что на Севере ждут молодых, энергичных, готовых учиться и работать. А главное — они уверились: после выпуска из социальных учреждений их не оставят одних. Колледж в Тарко-Сале дает востребованную профессию, а предприятия «НОВАТЭКа» — гарантированное рабочее место. Это и есть настоящая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Мы продолжим делать такие поездки традицией, потому что каждый ребенок заслуживает шанс на успешное будущее, — рассказали в пресс-службе «НОВАТЭК-Челябинск».

Реклама ООО «НОВАТЭК-Челябинск». ИНН: 7404056114