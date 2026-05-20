В Челябинске мать погибшего участника СВО отдала мошенникам 3 млн рублей

Аферисты обманули пенсионерку по типовой схеме Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске аферисты оставили без денег мать погибшего участника СВО.

76-летней женщине позвонил самозваный силовик Он рассказал о взломе банковского счета, переводе денег неведомым злоумышленникам и ужасных последствиях, которые ждут пенсионерку.

В надежде сохранить деньги, челябинка передала 900 тыс. рублей приехавшему к ней курьеру. Это были личные сбережения женщины.

Мошенники не успокоились и продолжили «обрабатывать» горожанку. По их указаниям она сняла со счета в банке 2,1 млн рублей – деньги, полученные от государства после смерти сына. Все средства пенсионерка снова отдала обманщикам.

Лишь потом челябинка одумалась и пришла в полицию.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, после обращения женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.