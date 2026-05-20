В Челябинске мать погибшего участника СВО отдала мошенникам 3 млн рублей

В Челябинске аферисты оставили без денег мать погибшего участника СВО.
76-летней женщине позвонил самозваный силовик Он рассказал о взломе банковского счета, переводе денег неведомым злоумышленникам и ужасных последствиях, которые ждут пенсионерку.
В надежде сохранить деньги, челябинка передала 900 тыс. рублей приехавшему к ней курьеру. Это были личные сбережения женщины.
Мошенники не успокоились и продолжили «обрабатывать» горожанку. По их указаниям она сняла со счета в банке 2,1 млн рублей – деньги, полученные от государства после смерти сына. Все средства пенсионерка снова отдала обманщикам.
Лишь потом челябинка одумалась и пришла в полицию.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, после обращения женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве.
