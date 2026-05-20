В зоне риска — дачники и любители буккроссинга: ученые ЮУрГУ назвали неожиданные факты о хантавирусе

Самый простой способ защиты от вируса — провести влажную уборку в помещении и протереть приобретенный раритет тряпочкой Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неужели будет новая пандемия и нас опять закроют по домам? С таким чувством многие из нас читают новости про хантавирус. Интерес к этой теме резко вырос после вспышки на круизном лайнере MV Hondius. Ученые ЮУрГУ детально пересмотрели имеющиеся исследования этой заразы в биологических и медицинских научных изданиях и поделились наблюдениями.

Специалисты напомнили, что хантавирусы — семейство РНК вирусов, переносчиками которых являются грызуны. У людей в редких случаях развивается тяжелый хантавирусный кардиопульмональный синдром с летальностью 15-40%.

— Чем вирус губительнее, тем быстрее он сходит на нет. Тем более РНК-вирусы дают множество случайных, нежизнеспособных мутаций. Поэтому раньше этим семейством интересовались более вирусологи, чем медики, — говорят ученые ЮУрГУ.

В ходе анализа литературы исследователи нашли недавние эксперименты международной группы, показавшие, что вирусы этого типа сохраняют инфекционность в сухом виде при комнатной температуре — до 5-7 дней, а при нагреве до 37 градусов. А вот при шести градусах достаточно пяти минут, чтобы убить вирус.

Так как переносчиками вируса (и не только этого) в основном являются грызуны, в зоне риска — владельцы дачных домиков (именно там часто хозяйничают мыши и крысы) и те, кто имеет дело со старыми предметами, которые часто ждут своего часа на чердаках или в кладовках. Наведение порядка лучше начать с влажной уборки, не поднимая пыль. Взяли книгу с буккроссинга, — протрите ее тряпочкой. При подозрении на недавнее присутствие грызунов — проветрить помещение и подождать 5–7 дней или прогреть его перед уборкой (например, протопить печь).

Ученые задумались о создании вакцины и пока основной вопрос — как «убить» (или по-научному — «инактивировать») вирус для создания препарата. Один из вариантов — применение препарата, в котором более 40% этанола, более 1% формальдегида и вещества детергенты: NP-40и Triton-X100. Эксперименты на отдельных зараженных клетках показали, что он помогает инактивировать вирус прямо внутри клетки.

— Открытие важно еще и потому, что людям очень важно понять: что делать с потенциально зараженными предметами — с кораблем, на котором путешествовали заболевшие, с креслами самолета, в которых они возвращались домой, — заключают ученые.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.