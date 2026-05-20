Большое обновление: в Челябинске завершился очередной этап модернизации троллейбусов

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинске завершился очередной этап модернизации троллейбусов. Компания «Синара» объявила о завершении инвестиционной стадии концессионного соглашения с правительством Челябинской области. В проект было вложено около 16 млрд рублей, еще почти 2 млрд направлено было на разработку нового троллейбуса и запуск собственного производства электротранспорта.

Итогом стало полное обновление подвижного состава. В Челябинск поступили 168 современных низкопольных троллейбусов. Причем 98 из них могут ехать автономно, без контактной сети.

Серьезно изменилась и инфраструктура. В городе теперь работают два современных депо с автоматическими мойками, ремонтными линиями и комфортными условиями для сотрудников. Обновлены и более 83 километров линий, заменены опоры и энергетическое оборудование.

Управление транспортом стало «умнее»: теперь движение и энергосистема контролируются из единого центра. Это позволяет быстрее реагировать на сбои и делает работу троллейбусов стабильнее.

Сейчас троллейбусы перевозят около 1,7 млн пассажиров в месяц по семи маршрутам. В планах компании запустить еще четыре маршрута и подготовить на них новых водителей.

Напомним, концессионное соглашение между правительством Челябинской области и компанией «Синара» было подписано 19 октября 2021 года. Оно рассчитано на 15 лет и включает не только модернизацию инфраструктуры, но и дальнейшую эксплуатацию и обслуживание троллейбусной сети города.

