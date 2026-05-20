Суд обязал правительство Челябинской области вернуть в бюджет почти 60 миллионов

Арбитражный суд Челябинской области не удовлетворил иск правительства, который оспаривал требование вернуть в федеральный бюджет 59,6 миллионов рублей, выделенных на туристический инвестиционный проект.

Речь идет о субсидии, которую в 2023–2024 годах получила автономная некоммерческая организация «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области», подчиненная областным властям. Деньги предназначались для создания модульных некапитальных объектов размещения для туристов.

Однако летом 2025 года региональное управление Федерального казначейства России потребовало вернуть деньги в федеральный бюджет, направив соответствующее представление. После этого правительство Челябинской области обратилось в суд с просьбой признать это требование недействительным.

Суд рассматривал дело с сентября 2025 года. 20 мая 2026 года вынесено окончательное решение. Оно было в пользу казначейства.

