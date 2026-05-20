В Челябинске мошенники похитили у матери погибшего бойца СВО 3 млн рублей

76-летняя жительница Челябинска лишилась почти 3 миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам. В числе потерянных денег и государственная выплата, которую женщина получила после гибели сына в зоне СВО.

Как рассказало ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области, все началось со звонка от неизвестного. Мужчина представился сотрудником силового ведомства и сообщил пенсионерке, что ее банковский счет якобы взломан, а деньги вот-вот уйдут к посторонним. Чтобы «спасти» сбережения, женщине предложили действовать строго по инструкциям.

Напуганная пенсионерка согласилась. Сначала она передала курьеру 900 тысяч рублей своих накоплений. Через несколько дней история повторилась: она сняла со счета ещё 2,1 миллиона рублей и также отдала их тому же человеку. В итоге сумма ущерба составила около 3 миллионов рублей.

Позже стало ясно, что никакого взлома не было, а деньги ушли в руки телефонных аферистов.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

