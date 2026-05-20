В Челябинске после ДТП со скорой, везшей роженицу, и маршруткой возбуждено уголовное дело

Фото: СУ СК России по Челябинской области

В Челябинске после столкновения автомобиля скорой помощи и маршрутки № 33 на перекрестке улиц Курчатова и Воровского возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности. Об этом рассказали в региональном управлении СК.

Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинска, ДТП произошло 20 мая в 10:58 часов. За рулем скорой был 63-летний мужчина, а в машине помимо водителя была медсестра и беременная пациентка. Автобусом управлял 48-летний мужчина. После столкновения автобус наехал на припаркованный автомобиль.

В аварии пострадала медсестра и беременная женщина. Их на другом автомобиле скорой помощи доставили в больницу. Виновным в ДТП могут признать водителя автобуса.

- Водитель автомобиля скорой помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым спецсигналом, перевозя роженицу, - сообщили в Госавтоинспекции города.

В Следственном комитете Челябинской области рассказали, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

