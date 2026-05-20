В Челябинске 21 мая временно перестанут работать светофоры на нескольких улицах

В Челябинске 21 мая на нескольких участках временно отключат светофоры. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в администрации города.

С 9:00 и до завершения работ светофоры не будут работать на пересечении улиц Хлебозаводской и Северный Луч.

С 9:30 аналогичные ограничения введут на перекрестке Свердловского проспекта и Комсомольского проспекта.

Днем, с 14:00 и до окончания работ, светофоры отключат в районе центральной проходной ЧМК по улице 2-й Павелецкой.

Водителей просят быть внимательнее и заранее учитывать изменения в схеме движения.

