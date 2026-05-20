«Нужно сделать выводы»: Текслер поручил главам муниципалитетов заранее готовиться к зиме и отопительному сезону

Фото: правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на областном совещании с главами муниципалитетов потребовал не затягивать подготовку к новому отопительному сезону и сделать выводы из прошлых коммунальных аварий.

Глава региона напомнил о ситуации в Карабаше, где в начала 2026 года в морозы было несколько серьезных аварий. Отдельные проблемы были и в других городах и районах Челябинской области.

- Нужно сделать выводы. Соответствующие планы мероприятий разработаны, важно их своевременно реализовать. На местах необходимо провести противоаварийные тренировки на объектах теплоснабжения. Традиционное особое внимание - это получение паспортов готовности к новому отопительному сезону, - сказал Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что на подготовку к зиме, как и в прошлом году, предусмотрена финансовая помощь из областного и федерального бюджетов. Все работы, отметил он, должны быть выполнены в срок.

Отдельно Текслер потребовал от глав муниципалитетов усилить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и жителями. Для этого, по его словам, необходимо активнее использовать цифровые каналы: мобильные приложения, портал «Госуслуги» и домовые чаты в мессенджерах, включая «Макс».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.