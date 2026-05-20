В Челябинской области завершился весенний пик ландшафтных и лесных пожаров. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на областном совещании с министрами и главами муниципалитетов.

Глава региона сообщил, что ситуация стабилизировалась. Однако в некоторых районах в апреле-начале мая обстановка оставалась напряженной. Особенно в Агаповском, Верхнеуральском, Кизильском, Кунашакском и Чесменском округах..

— Где-то были достаточно серьезные инциденты, где-то недоработали с аграриями, где-то с жителями.

Всего с начала сезона в области зафиксировано 1034 ландшафтных пожара. Это на 17,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом подавляющее большинство возгораний - 98,9% - произошли в населенных пунктах.

Алексей Текслер отметил, что несмотря на снижение числа пожаров, ситуация остается зависимой от погоды и может быстро измениться. По прогнозам Гидрометцентра, в конце мая и летом в южных районах региона ожидается высокая пожарная опасность, а в августе уже по всей области.

