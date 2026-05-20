«Белые Медведицы» покоряют Китай: челябинские хоккеистки проведут товарищеские матчи в КНР

Челябинская женская хоккейная команда «Белые Медведицы» приехала в Китай. Ближайшие две недели спортсменки проведут в городе Цзилинь. Об этом сообщает Hornews.com со ссылкой на пресс-службу клуба.

В Китае челябинская команда проведет товарищеские встречи и совместные тренировки с местными хоккеистками. В клубе уточнили: команда отправилась по приглашению китайской стороны – женского хоккейного коллектива «Сычуань». В составе делегации 15 хоккеисток: два вратаря, пять защитников и восемь нападающих.

Для «Белых Медведиц» это уже второй визит в Поднебесную за последнее время. В феврале команда побывала на юге Китая, где трижды обыграла действующего чемпиона страны – клуб «КРС Шэньчжэнь».

К слову, в эти же дни в Китае находится президент России Владимир Путин.

