Жара временно отступила: какой будет погода в Челябинске 21 мая

В Челябинской области ненадолго отступила летняя жара: минувшей ночью в некоторых районах региона наблюдались заморозки до -2, местами прошли сильные дожди с грозами и градом. В областном центре температура воздуха опустилась до +6-8. Об этом сообщает челябинский Гидрометцентр.

Сегодня днем, 21 мая, в Челябинске ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днем — от +17 до +19, по области до +22.

На выходных южноуральцев снова ожидает потепление: по данным синоптиков, в субботу и воскресенье, 23-24 мая в Челябинске ожидается до +27-28 градусов; в субботу возможен дождь.

