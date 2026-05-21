В Бредах суд конфисковал у нетрезвого водителя мопед

Перед конфискацией мужчина снял с мопеда двигатель. Фото: прокуратура Челябинской области

Карталинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Бреды, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

В октябре 2025 года мужчина, употребив спиртные напитки, управлял мопедом и был в нетрезвом состоянии задержан сотрудниками полиции.

Суд назначил брединцу наказание в виде 300 часов обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на два года. Мопед «Альфа II», на котором он ездил в нетрезвом состоянии, был конфискован в доход государства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.