Челябинский областной Сабантуй состоится 4 июня в Аргаяшском районе

Фото: Дом дружбы народов Челябинской области

В Челябинской области утверждены даты традиционных летних национальных праздников — Сабантуев. Всего их запланировано 17, из которых семь пройдут 12-13 июня, будучи приуроченными ко Дню России. Первый Сабантуй состоится 30 мая в миасском центре досуга «Строитель», а главный областной Сабантуй пройдет в деревне Норкино Аргаяшского района 4 июля. Об этом сообщает министерство культуры Челябинской области.

В Челябинске Сабантуй состоится 20 июня в ЦПКиО имени Гагарина.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

