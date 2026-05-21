Огромный железный атом появился на въезде в Трехгорный

Фото: «Говорим о ПСЗ» / vk.com

В Трехгорном на главном въезде в город установлена декоративная конструкция «Атом». 10-метровый арт-объект изготовили на градообразующем предприятии ЗАТО, Приборостроительном заводе. Его монтаж занял несколько дней. Ночью металлический атом будет светиться: сейчас ведутся работы по его подключению к городской электросети.

Арт-объект символизирует принадлежность города к атомной отрасли, а его элементы выполнены в цветах герба ЗАТО.

— «Атом» — это не просто архитектурная композиция. Это символ инженерной мысли и командной работы, пример реализации коллективом ПСЗ самых амбициозных и сложных проектов! — сообщили в пресс-службе предприятия.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

