В Ботаническом саду ЧелГУ зацвела сирень с запахом жасмина

Фото: Олег Каргаполов, 1obl.ru

В середине мая Челябинск преображается — город утопает в цветущей сирени. В Ботаническом саду ЧелГУ собрана коллекция из десятка видов и сортов этого кустарника: от классических белых и фиолетовых до редких двухцветных экземпляров, таких как сорт «Сенсация» с белой каймой на лепестках.

Биолог университета Павел Попков рассказал 1obl.ru, что сирень — не исконно русское растение, ее родина — Иран, Афганистан, Гималаи и Дальний Восток. Однако кустарник отлично прижился в наших широтах благодаря неприхотливости. В ботаническом саду можно встретить не только привычные кусты, но и «скрипун» — сирень сетчатую японскую, которая представляет собой полноценное дерево высотой до 15 метров.

Ароматы сирени тоже разнообразны: одни сорта пахнут традиционно, другие — как жасмин. Для парфюмеров сирень — ценный, но сложный материал: ее запах получают химическим путем, а сам экстракт ценится на вес золота. Биолог предупреждает: несмотря на популярное поверье о приносящих удачу пятилистных цветках, употреблять сирень в пищу не стоит, она условно ядовита.

