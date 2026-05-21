«Равис» заплатил более 300 тысяч рублей за ущерб полям от куриного помета

Подразделение челябинского агрохолдинга «Равис», птицефабрика «Сосновская», привлечено к ответственности за экологические нарушения. Природоохранная прокуратура установила, что участку сельхозназначения в Сосновском районе площадью 345 кв. метров был нанесен ущерб из-за перекрытия его куриным пометом.

В 2025 году птицефабрику оштрафовали на 400 тысяч рублей. Росприроднадзор провел оценку вреда почве и постановил взыскать с предприятия еще 344,2 тысячи рублей. Суд удовлетворил требования надзорных органов, ущерб был возмещен в полном объеме.

