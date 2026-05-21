УК высотки на Алом поле подала в суд на застройщика из-за сквера на крыше

Проект обещал жителям цветущий сад на крыше. Фото: aloe-pole.ru

Арбитражный суд Челябинской области принял иск от компании «Алое Поле-Сервис», управляющей высотным домом на пр. Ленина, 64Д. От застройщика ЖК «Алое Поле», компании «Южуралспецмонтажстрой», она требует выполнить благоустройство эксплуатируемой кровли на четвертом этаже здания в полном объеме и надлежащем качестве.

По иску также требуется восстановить малые архитектурные формы в соответствии с проектной документацией и передать результаты выполненных работ в течение 10 дней по их завершении.

Еще при постройке дома будущим жильцам обещали на крыше стилобата здания сквер с беседками, альпийской горкой, спортивной и детской площадками. Но работы до сих пор не завершены, хотя ЖК уже давно заселен. Иск пока оставлен без движения, истцу дан месяц на устранение обстоятельств для этого, сообщает пресс-служба Арбитражного суда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.