Полиция раскрыла в Челябинской области аферу с инвалидами на 1 млрд рублей

В Челябинской области раскрыта преступная схема с вовлечением людей с ограниченными возможностями. Группировка из ИП и представителей коммерческих организаций искали инвалидов, делали им фиктивные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации, а затем получали по ним компенсации из Соцфонда РФ, которые присваивали себе.

Как сообщает пресс-служба МВД России, только установленный ущерб составил 60 млн рублей, всего же объем хищений оценивается в 1 млрд. Возбуждено 29 уголовных дел о мошенничестве и одно дело об организации преступного сообщества, фигурантами которых в статусе подозреваемых и обвиняемых являются 55 человек.

