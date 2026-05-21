Челябинец отправился в колонию на 1,5 года за угрозу расправы над детским врачом

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд вынес приговор 36-летнему челябинцу за хулиганские действия в горбольнице №1. В январе этого года мужчина пришел в ЛОР-отделение детской поликлиники, разозлился из-за якобы неуважительного отношения медперсонала и начал выяснять отношения с врачом.

— Используя малозначительный повод, мужчина спровоцировал конфликт с дежурным врачом, которому угрожал убийством, применением насилия и выражался в его адрес грубой нецензурной бранью, — сообщили в областной прокуратуре.

За хулиганство с применением насилия мужчину, который лишь недавно, в 2022 году получил гражданство РФ, приговором суда отправили на полтора года в колонию-поселение.

РАНЕЕ НА ТЕМУ

«Я сидеть не боюсь, выходи на улицу, чтобы я тебя…»: после угроз детскому врачу грязными словами буйный отец предстанет перед судом

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.