Пять лет проезд был формальным: Алексей Лошкин осмотрел ход строительства дороги в Парковом

Скоро здесь появится полноценная дорога с тротуарами

В Челябинске дорожники начали строить улицу Клайна в микрорайоне Парковый. Сейчас ведутся земляные работы, для организации поворота необходимо снести несколько деревьев и ларьков по улице Бейвеля.

Объект осмотрел глава Челябинска Алексей Лошкин. Он рассказал, что пять лет жители не могли добиться строительства подъезда к своим домам, так как земля была частной.

— Более пяти лет проезд существовал только формально, — сказал мэр. — В прошлом году я поставил задачу, и мы сумели договориться с частной компанией, которая передала в дар муниципалитету указанный земельный участок. Здесь появится полноценная автодорога с тротуарной сетью с обоих сторон.

Ширина двухполосной дороги составит шесть метров, длина — 460 метров. Ширина тротуаров — от двух до четырех метров. Будет установлен светофор, так как недалеко находится школа. Дорога соединит улицу Бейвеля и в перспективе улицу Шмакова, строительство которой продолжится. Движение планируется запустить до октября 2026 года.

