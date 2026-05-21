Археологи нашли в центре Челябинска чернильницу-лапоть XIX века

Фото: Центр историко-культурных исследований «Астра» / vk.com

Специалисты центра историко-культурных исследований «Астра» рассказали о новых находках на местах раскопок в Челябинске. Археологическое наблюдение идет на улице Пушкина. Из культурного слоя XIX века извлекли интересный артефакт — стеклянный флакон для чернил в форме лаптя. Эксперты определили, что она была изготовлена в конце XIX века на московской фабрике Луковникова.

— Фирма Поликарпа Ефимовича Луковникова в огромном количестве производила флаконы (бутылочки) с готовыми чернилами. В рекламном каталоге 1893 года указано, что на фабрике Луковникова было произведено 1120 тыс. склянок с чернилами. Кроме простых флаконов фабрика Луковникова выпускала очень интересные по форме стеклянные бутылочки, например, «Голова японца», — рассказали в центре «Астра».

Археологические работы на улице Пушкина в районе дома №26а идут с 2023 года. Там планируется построить ЖК бизнес-класса.

