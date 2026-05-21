Попавший в ДТП водитель автобуса с детьми в Челябинской области избежал тюрьмы

Фото: Следственный комитет

Инцидент произошел в ноябре 2025 года в Агаповском районе. На трассе Южноуральск — Магнитогорск 44-летний водитель автобуса, перевозивший 20 несовершеннолетних, превысил скорость на обледенелом участке дороги. Он не справился с управлением, съехал на обочину и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадала 38-летняя пассажирка: она получила тяжелые травмы головы и таза. Среди детей пострадавших не было. За нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью, суд приговорил водителя к двум годам ограничения свободы и лишению прав на два года, сообщает пресс-служба СК по Челябинской области.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

