Челябинский парк Гагарина не смог взыскать с бывшего директора 63 млн рублей

Жазит Нургазинов в зале суда. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Арбитражный суд Челябинской области вернул ЦПКиО имени Гагарина иск на сумму 62,7 млн рублей против бывшего директора муниципального учреждения Жазита Нургазинова. Причиной стало несоответствие в документах, которое не было устранено.

— Поскольку истец не устранил обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, в срок, установленный судебными актами, определением Арбитражного суда Челябинской области от 20 мая 2026 года исковое заявление возвращено, — сообщает пресс-служба суда.

Экс-директор парка Гагарина сейчас находится под арестом. Жазита Нургазинова обвиняют в хищении 86 млн рублей на закупку и установку аттракционов в парке. По версии следствия, при подписании документов Нургазинов знал о предстоящем демонтаже этих аттракционов из-за планируемого благоустройства территории.

