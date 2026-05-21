В Челябинской области после субботников осталось 113 тысяч мешков мусора

В Челябинской области подвели итоги весенних субботников. Как сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению отходами ЦКС, с улиц и дворов региона было вывезено свыше 113 тысяч мешков с мусором и прошлогодней листвой, скопившейся после таяния снега.

Наибольший объем отходов собрали в Челябинском кластере — почти 80 тысяч мешков, из которых 60 тысяч пришлось на областной центр. В Магнитогорском кластере собрали более 20 тысяч мешков, а в Миассе и Златоусте — ещё 14 тысяч. Все заявки на вывоз мусора отрабатывались в течение 3–5 дней.

В Миассе и Златоусте впервые применили новый порядок: управляющие компании заранее определяли места для складирования отходов, после чего вызывали спецтехнику. Такой подход позволил избежать хаотичного размещения мусора и ускорить работу.

