Челябинская школьница выиграла первенство мира по рукопашному бою

Челябинские спортсмены успешно выступили на Первенстве мира по рукопашному бою среди юниоров в Бишкеке. Воспитанники спортшколы «Динамо» привезут из кыргызской столицы полный комплект наград. Золото в категории 12-13-летних завоевала Екатерина Веснина, в категории 14-15 лет серебро выиграл Роман Нагаев, а бронзу — Иван Кусков.
— Это победа — общая заслуга спортсменов и их талантливых тренеров: Валерия Мисбахова, Егора Яковлева и Алексея Панарина, — отметили в администрации Челябинска.
Ранее золото и бронзу взрослого чемпионата выиграли челябинские динамовцы Алексей Михалев и Арсений Закиров.
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.
