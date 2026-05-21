Челябинская школьница выиграла первенство мира по рукопашному бою

Фото: спортшкола олимпийского резерва «Динамо» г. Челябинска.

Челябинские спортсмены успешно выступили на Первенстве мира по рукопашному бою среди юниоров в Бишкеке. Воспитанники спортшколы «Динамо» привезут из кыргызской столицы полный комплект наград. Золото в категории 12-13-летних завоевала Екатерина Веснина, в категории 14-15 лет серебро выиграл Роман Нагаев, а бронзу — Иван Кусков.

— Это победа — общая заслуга спортсменов и их талантливых тренеров: Валерия Мисбахова, Егора Яковлева и Алексея Панарина, — отметили в администрации Челябинска.

Ранее золото и бронзу взрослого чемпионата выиграли челябинские динамовцы Алексей Михалев и Арсений Закиров.

