Жители Челябинской области сдали за «Монетную неделю» более четырех тонн мелочи

Больше трети металлических денег - монеты номиналом 10 рублей.

За время проведения всероссийской акции «Монетная неделя» жители Челябинской области сдали в банки и магазины монеты на сумму 4,5 млн рублей. Общий вес мелочи, скопившейся дома у жителей региона, превысил четыре тонны. Об этом рассказали в в пресс-службе Отделения по Челябинской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

Более трети металлических денег составили монеты номиналом 10 рублей. На втором и третьем местах монеты номиналом один и пять рублей – на них пришлось по пятой части от общего количества. В целом по стране за время проведения акции было возвращено в оборот около 55 млн монет на сумму почти 252 млн рублей.

Акция «Монетная неделя» проводится при поддержке Банка России два раза в год – весной и осенью. Ее цель – вернуть в оборот монеты, осевшие в кошельках и копилках граждан. Монеты необходимы при расчетах в общественном транспорте и торговых точках. Кроме того, возврат монет помогает снижать затраты на их чеканку.

