Обман с «плечами»: семья из Коркино отдала аферистам 1,5 млн рублей

Мужчина хотел заработать на инвестициях и убедил жену поучаствовать в сомнительных операциях

Мошенники отобрали у жителей Коркино 1,5 млн рублей.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», 47-летнему горожанину в мессенджере написала незнакомка. Она предложила мужчине заработать на инвестициях.

Коркицу сомнительное предложение показалось выгодным. Он перевел 25 тыс. рублей неведомо куда и вскоре получил радостное известие: пришла прибыль в 2 тыс. рублей. Несколько сотен рублей даже удалось вывести со счета.

Обнадеженный коркинец принялся «инвестировать», вкладывая все больше и больше денег. А потом «биржевые консультанты» посоветовали мужчине закрыть «кредитное плечо». Для этого «инвестор» оформил заем и отдал все деньги аферистам.

Хитрые мошенники заявили, что коркинец допустил ошибку, поэтому теперь ему придется закрывать второе «кредитное плечо». На этот раз мужчина уговорил жену оформить кредит на ее имя. Деньги снова выслали обманщикам.

Банк пытался заблокировать перевод, но мошенники объяснили супругам, как надо врать, чтобы нужные финансовые операции все же выполнили.

В итоге семья потеряла более 1,5 млн рублей. Что делать с этой ситуацией, коркинцы не знали. Только после уговоров знакомых мужчина пошел в полицию. В МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве.

