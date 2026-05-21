«Вам полагаются еще выплаты»: мошенники отобрали 7,5 млн рублей у дочери погибшего участника СВО в Челябинске

18-летняя челябинка поверила в существования «безопасного счета» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

18-летняя челябинка отдала мошенникам 7,5 млн рублей.

Деньги девушка получила в качестве государственной выплаты после смерти отца в зоне СВО. Аферисты позвонили челябинке и сообщили, что ей полагаются новые выплаты, но для их оформления обязательно продиктовать код из смс-ки.

Девушка послушно назвала цифры, а вскоре ей уже звонил силовик-самозванец. Он рассказал, что неведомый злодей взломал аккаунт горожанки на «Госуслугах», а теперь заполучит все ее средства.

В надежде спасти деньги челябинка отправила часть средств на мифический «безопасный счет», а оставшуюся сумму сняла в банкоматах и вручила курьеру.

Как рассказали в УМВД Челябинска, после обращения запоздало опомнившейся девушки возбудили уголовное дело о мошенничестве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.