«Перевозки выйдут на принципиально иной уровень»: Алексей Текслер оценил итоги концессионного троллейбусного проекта

Для обновления троллейбусной сети в Челябинске открыли завод. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске завершен инвестиционный этап концессионного соглашения по модернизации троллейбусной инфраструктуры. Компания «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск» построила и ввела в эксплуатацию все запланированные объекты. Общий объем вложений в проект превысил 16 миллиардов рублей.

В результате созданы два троллейбусных депо, обновлена контактная сеть, модернизированы 24 тяговые подстанции и построены еще четыре новых. На линии вышли 168 новых низкопольных троллейбусов.

— Мы не просто модернизировали троллейбусную сеть, но и задали новые стандарты для всей отрасли городского электротранспорта в России, — отметил губернатор Алексей Текслер. —Уверен, что новый этап эксплуатации позволит вывести пассажирские перевозки в Челябинске на принципиально иной уровень — более комфортный, безопасный и экологичный.

В настоящее время троллейбусы курсируют по семи маршрутам. Запуск еще четырех линий планируется после подготовки водительского состава.