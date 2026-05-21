Более 1,6 млн гектаров составит яровой сев на Южном Урале в 2026 году

В Челябинской области активными темпами идет посевная кампания. Общая площадь ярового сева в этом году превысит 1,6 миллиона гектаров, из них более миллиона отведено под зерновые культуры. Как сообщил губернатор Алексей Текслер на областном совещании, уже засеяно 400 тысяч гектаров зерновых, что составляет 37% от плана. Масличные культуры выполнены на 63%, картофель и овощи — на 40% и 24% соответственно.

Губернатор Алексей Текслер отметил высокий уровень подготовки аграриев к сезону, подчеркнув значительный рост использования удобрений.

— Наши аграрии в целом качественно подготовились к яровому севу, по сравнению с прошлым годом внесли больше минеральных удобрений почти на 20% , — заявил глава региона. — Сегодня есть все условия, чтобы вовремя завершить основной сев и вырастить хороший урожай. Прошу глав лично контролировать эту тему и оказывать максимальное содействие нашим аграриям.