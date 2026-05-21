Алексей Текслер поручил усилить безопасность в детских лагерях и обеспечить отдых детей участников СВО

Более 175 тысяч южноуральский детей проведут каникулы в лагерях региона. 75 тысяч из них отправятся за город. Всего в реестр включено 799 организаций отдыха. Тему летних лагерей обсудил губернатор Алексей Текслер с министрами и главами районов на областном совещании.

Отдельное внимание — детям участников спецоперации. Глава региона потребовал обеспечить отдых всех желающих из этой категории.

— Дети участников специальной военной операции — все желающие должны отдохнуть, — поручил глава региона. Держите это на особом контроле.

4800 путевок в санаторно-оздоровительные и загородные лагеря получат в этом году семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сейчас завершаются работы по обновлению материально-технической базы по федеральной программе модернизации инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления в Челябинской области.

Во всех учреждениях прошли учения по отработке действий при угрозе терактов и атаках беспилотников. Также лагерям предстоит получить санитарно-эпидемиологические заключения.