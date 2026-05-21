Челябинская область вошла в число лидеров по победам во Всероссийской олимпиаде школьников

Челябинская область вошла в число лидеров по количеству победителей Всероссийской олимпиады школьников. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер.

64 человека стали победителями и призерами финального этапа, а всего до заключительного тура добрался 141 участник. По этим показателям регион вошел в число лидеров страны.

— Наши дети не просто учатся — они думают, ищут нестандартные решения, проявляют смекалку и творческий подход, — подчеркнул глава региона. — Именно такое отношение делает их настоящими победителями, даже когда они еще только делают первые шаги.

В Челябинской области последовательно создается среда, где ребенок может раскрыть свои способности в любом направлении — будь то наука, техника или творчество.

— Эти ребята — будущее региона. Они станут теми, кто будет создавать новые технологии, развивать Южный Урал и всю нашу страну, — добавил Алексей Текслер.