ВТБ на «Манхэттене»: в Челябинске открылся новый офис известного банка

В одном из самых оживленных районов Челябинска, в деловом центре «Манхэттен», начал работу новый офис банка ВТБ. Удобное расположение рядом с магазинами, новостройками и остановками транспорта делает его идеальным выбором для всех категорий клиентов: частных лиц, премиальных клиентов и предпринимателей.

Новый офис ВТБ — это современное пространство площадью около 280 «квадратов», созданное для комфортного и быстрого обслуживания. Для премиальных клиентов с пакетом услуг «Привилегия» оборудованы приватные зоны обслуживания, где можно получить индивидуальную консультацию в уютной обстановке, при этом сохраняя, если это необходимо, должную конфиденциальность. Кроме того, в офисе ВТБ отказались от стоек и перегородок, создав открытое пространство для общения клиентов и сотрудников.

— В условиях цифровизации и появления новых финансовых технологий особенно важно поддерживать клиентов, которые пока могут испытывать неуверенность или страх перед цифровыми сервисами. Безбарьерное обслуживание способствует повышению финансовой грамотности и защищает от мошенников: клиенты могут лично проверить состояние счета, уточнить непонятные уведомления и получить разъяснения по сложным продуктам. Офис рассчитан на одновременное обслуживание более 10 человек, что позволяет избежать очередей и выбрать удобное время для визита, — рассказал управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Сергей Крупчатников.

Открытие нового офиса по адресу Труда, 176 посетила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева:

— ВТБ — это устойчивый, доминирующий на финансовом рынке РФ и в Челябинской области банк. Открытие очередного офиса – большая победа управленческой команды.