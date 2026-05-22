На автобусе больше не поедут: в ДТП с грузовиком в Челябинске пострадали баскетболисты команды «Бионорд Про»

Спортсмены получили ушибы и ссадины

Пассажирами микроавтобуса Mercedes, который врезался в грузовую «Газель» в Челябинской области, были баскетболисты пермской команды «Бионорд Про». Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Спортсмены ехали из Магнитогорска – возвращались с соревнований по баскетболу 3х3, в которых стали победителями.

В ДТП игроки получили ссадины и ушибы. Им оказали первую помощь, госпитализация не потребовалась.

Игроков временно поселили в гостинице. Путь домой они решили продолжить на поезде.

Серьезней пострадал один из сопровождающих команды. Его срочно прооперировали в больнице Златоуста.

Напомним, авария произошла ранним утром на трассе М-5. Микроавтобус спортивной команды выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель Mercedes погиб на месте. Пострадали два человека, ехавших в «Газели».

