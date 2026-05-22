Директором челябинского УФПС стала Анна Куликова

Анна Куликова. Фото: УФПС Челябинской области

Директором управления «Почты России» в Челябинской области стала Анна Куликова. Ей же будут подчиняться почтовые отделения в соседних Курганской и Тюменской областях, и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщили в региональном УФПС, Анна Куликова работает в «Почте России» уже боле десяти лет. С 2023 года она была уральским коммерческим директором и курировала работу 12 филиалов.

— Основная задача команды - сделать услуги современными, удобными и максимально ориентированными на клиента, — пообещала Анна Куликова.

