Экотехнопарк в Миассе заработает летом 2026 года

Основной резидент экопромышленного парка в Миассе начнет работу в июле 2026 года. Об этом КП-Челябинск сообщил заместитель гендиректора компании «Сансара» Павел Петраков. Будущую продукцию завод представил на V Открытом форуме по вопросам экологии и сохранения водных объектов в Челябинске.

Уникальность технологи по переработке пластика в том, что из одной пластиковой бутылки получится одна новая.

– Наша продукция идет дальше в компанию «Сибур» в Башкирию, которая делает из нее гранулы для производства пластиковой бутылки, – рассказал Павел Петраков. – Сырье к нам поступает из предприятий, которые собирают и сортируют мусор.

Павел Петраков сообщил, что объект уже построен, сейчас идут пусконаладочные работы. Запуск производства запланирован на июль-август этого года.

Мощность предприятия составит 8,5 тысяч тонн готовой продукции в год. Производство максимально автоматизировано и включает этапы обработки, очистки, мойки, дробления и финальной сортировки.

