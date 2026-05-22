Перегрелся: из-за аномальной жары в Челябинской области загорелся тепловоз

В Миньяре аномальная для мая жара привела к ЧП на железной дороге. В движении задымился тепловоз.

Как оказалось, из-за погоды перегрелся компрессор турбины, дым хлынул в моторный отсек.

Тепловоз экстренно отогнали на тупиковый путь.

— В связи с наличием в опасной зоне дизельного топлива в количестве примерно 7 тысяч литров было принято решение подать пеногенератор ГПС-600, — рассказали в Противопожарной службе Челябинской области.

Тепловоз в результате потушили. Повреждена оказалась его турбина.

Люди при происшествии не пострадали.

