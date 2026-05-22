В Челябинской области на выборах появится система защиты от двойного голосования

Евгений Голицын. Фото: правительство Челябинской области

В Челябинской области на предстоящих выборах смогут использовать программу «Стоп-дубль». Об этом в интервью «Губернии» рассказал председатель региональной избирательной комиссии Евгений Голицын.

По словам главы Облизбиркома, «Стоп-дубль» - это система, придуманная для защиты от двойного голосования.

Если на избирательный участок придет человек и расскажет, что пытался проголосовать дистанционно, через интернет, но у него не получилось, данные такого избирателя проверят в специальной программе.

Система сообщит, зарегистрирован ли человек в системе ДЭГ и получил ли уже бюллетень. Если окажется, что избиратель в самом деле еще не проголосовал, то ему выдадут бумажный бюллетень, поставив в программе соответствующую отметку.

Евгений Голицын уточнил, что прежде подобного механизма на выборах не было.

В избиркоме также прорабатывают дополнительные меры на случай, если что-то помешает южноуральцам проголосовать на привычных площадках.

— На территориях каждого муниципалитета мы всегда создаем резервные помещения для голосования. В том числе для этих целей используются автобусы, — рассказал Евгений Голицын. — Есть специальные мобильные палатки — их больше 20 — если потребуется, то и их можем задействовать. Но, надеюсь, что в таких радикальных мерах не будет необходимости.

