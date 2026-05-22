Текслер: до 2028 года со дна реки Миасс поднимут почти 7,5 миллиона кубометров ила

На выставке в рамках форума губернатор ознакомился к экологичными производствами и научными разработками. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске открылся V Открытый форум по вопросам экологии и сохранения водных объектов. Он собрал более 700 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Пермского края, Курганской, Свердловской и других областей. Это представители федеральных и региональных органов власти, промышленности, науки, общественных организаций и волонтерских движений.

В своем докладе губернатор Алексей Текслер, отметил, что в регионе развивается система обращения с отходами, ликвидируются несанкционированные свалки и снижаются выбросы в атмосферу.

— Свою роль в этом сыграла рекультивация Челябинской и Магнитогорской свалок, — сказал глава региона. — Значительный вклад внесли предприятия: компания «Форвард-Энерго» перевела все свои котельные Челябинска на газ, РМК рекультивировала Коркинский угольный разрез, Челябинский электрометаллургический завод закрыл вредное электродное производство.

Продолжается реабилитация реки Миасс — до 2028 года планируется поднять со дна почти 7,5 миллиона кубометров ила. Кроме того, за последние пять лет число несанкционированных свалок в регионе сократилось на 95%.

