Полицейские отобрали у южноуральца несколько мешков запрещенного растения

Житель Кизильского округа стал фигурантом уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские изъяли у жителя Кизильского округа листья наркосодержащего растения. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

52-летний мужчина держал дома и в сарае несколько полиэтиленовых пакетов с запрещенной зеленью. В общей сложности содержимое мешков весило больше трех килограммов.

Мужчина признался сотрудникам МВД, что ощипал растения в собственном дворе и хотел использовать сам, а продавать никому не планировал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств.

