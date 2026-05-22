«Вы – будущее нашей страны»: на Южном Урале подвели итоги Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница»

Участниками военно-патриотической игры стали дети сотрудников учреждений регионального ГУФСИН. Фото: Пресс-служба ГУФСИН

Дети сотрудников учреждений регионального ГУФСИН стали участниками первого этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница». За победу боролись шесть команд по десять человек в возрасте от 11 до 14 лет. Ребята представляли Челябинск. Копейск, Златоуст, Магнитогорск и Кыштым.

Открывая соревнования, заместитель начальника ГУФСИН России по Челябинской области Юрий Евсеев обратился к школьникам с напутственной речью. Он отметил, что подобные испытания важны не только для физического развития, но и для воспитания внутренней стойкости.

– Вы – будущее нашей страны, и сегодняшняя игра – первый шаг к тому, чтобы вы понимали: защита Отечества – это великая честь и ответственность. Желаю вам стойкости, командного духа и честной победы, – подчеркнул Юрий Евсеев.

Соревнования включали два этапа: заочный и очный. В рамках первого участники готовили творческие видеоролики «Равнение на героев», рассказывая о подвигах ветеранов. Очная часть выдалась особенно насыщенной и эмоциональной. Она стартовала со строевой подготовки под девизом «Красив в строю – силен в бою». Затем страсти закипели на эстафете: команды на высокой скорости передавали палочку, напрочь забыв об усталости. Не менее напряженным стало испытание по оказанию первой помощи, где школьники уверенно накладывали жгуты и перевязывали «раненых». Финальным испытанием стала полоса препятствий, потребовавшая от ребят максимальной собранности, а также умения работать на высоте и скорости.

– Самое ответственное испытание. Ошибиться нельзя, ведь от этого зависит жизнь. Мы очень волновались, но справились, – поделились девочки из команды «Звезда».

В упорной борьбе жюри распределило призовые места. Обладателем главного кубка и путевки на следующий этап, где предстоит защищать честь Южного Урала среди команд Уральского федерального округа, стала «Тайга» – команда, объединившая детей сотрудников СИЗО-4, ИК-25 и КП-7. «Серебро» завоевала «Звезда» (ИК-2, ИК-4, ИК-5, СТБ-3), а «бронза» досталась «Копейчатам» (ИК-1, ИК-11, ИК-15).

Начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом областного ГУФСИН Надежда Федосеева добавила, что «Зарница» не только учит ребят работать в коллективе, но и помогает им лучше понять и уважать профессию родителей.

