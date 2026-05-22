Долг в 15,4 млн рублей: арбитражный суд решит судьбу «Литейного завода»

Первое заседание по делу «Литейного завода» назначено на 13 июля Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск о банкротстве ООО «Литейный завод». О поступлении заявления в суд сообщило издание «Курс дела».

С требованием признать предприятие несостоятельным выступила Федеральная налоговая служба № 4 по Республике Башкортостан. Сумма задолженности превышает 15,4 млн рублей – именно ее налоговики намерены взыскать в рамках процедуры банкротства. Первое заседание по делу назначено на 13 июля.

Финансовое состояние самого завода, судя по информации сервиса «Чекко», оставляет все меньше шансов на восстановление. Компания зарегистрирована в Челябинске в 2017 году, учредителем и руководителем выступает Дмитрий Разумов. В 2022 году предприятие показывало наилучшие результаты за свою историю: выручка достигала 140,1 млн рублей, чистая прибыль – 3,9 млн рублей. Однако уже в 2024-м бизнес фактически остановился: выручка отсутствовала полностью, а убыток составил 1 млн рублей.

Башкирское управление ФНС не впервые пытается обанкротить челябинских промышленников. Ранее налоговая инициировала аналогичный процесс в отношении местного завода нестандартного оборудования «Орешник» – к баллистическим ракетам с тем же названием, как уточнялось, это предприятие отношения не имеет.

