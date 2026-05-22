Купили новые билеты и ждали 9 часов: семья из Озерска отсудила у авиакомпании 50 тысяч за овербукинг

Семья возвращалась от дочери из Санкт-Петербурга в Кольцово, а оттуда — в Озерск Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семья из Озерска отсудила около 50 тыс. у авиакомпании «Уральские авиалинии». Из-за овербукинга они вовремя не смогли вернуться домой из Санкт-Петербурга, куда они ездили в гости к дочери.

— Истцам пришлось за свой счет покупать новые билеты на рейс другой авиакомпании. Разница в стоимости между авиабилетами ответчика и приобретенными авиабилетами составила 13 686 рублей, — рассказали в суде.

Ждать нужно было 9 часов. Поскольку гостиницу и еду авиакомпания тоже не предоставила, пришлось вернуться к дочери и потратить на транспорт около трех тысяч рублей. Кроме того, из-за более позднего прилета в аэропорт Кольцово они переплатили за сутки нахождения автомобиля на стоянке. Причиненный моральный вред супруги оценили в 100 000 руб. каждому со штрафом в 50% от присужденной суммы, а также убытки в размере 17 500 руб.

— Наличия обстоятельств непреодолимой силы стороной ответчика суду не представлено, в связи с чем, у истцов возникло право на возмещение понесенных убытков, — заключили в суде.

Однако исковые требования были удовлетворены частично: компенсацию морального вреда — по 10 000 каждому. Итого вместе со штрафами и компенсацией убытков итоговая сумма на двоих составила 50 529 рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.